La seconda giornata del Palermo Ladies Open ha visto il ritiro di Tyra Grant dal tabellone principale. Nel frattempo, Basiletti ha ottenuto una vittoria importante, mentre la campionessa in carica Jones ha fatto il suo esordio con un risultato positivo. La giornata si è caratterizzata anche per altre vittorie e ritiri tra le giocatrici in gara.

Palermo Ladies Open: La Seconda Giornata tra Ritiri e Vittorie. PALERMO (ITALPRESS) – Il tabellone principale dei 37° Palermo Ladies Open ha visto una seconda giornata movimentata, segnata dal ritiro della tennista Tyra Grant. La giovane atleta ha dovuto fermarsi per un problema al collo accusato dopo l’allenamento del mattino, aprendo le porte a Raluca Serban, che ha fatto il suo ingresso come lucky loser. Purtroppo, la giocatrice cipriota ha ceduto in due set a Noemi Basiletti. Francesca Jones, la campionessa uscente, ha esordito con successo affrontando Darya Astakhova. La ventenne toscana, attualmente al numero 309 nel ranking WTA e proveniente dalle qualificazioni, ha dimostrato il suo ottimo stato di forma. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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© Napolipiu.com - Basiletti brilla ai Palermo Ladies Open, debutto straordinario per la campionessa in carica Jones.

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