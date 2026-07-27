Temptation Island tre finali che ribaltano tutto | un ritorno inaspettato una rottura al veleno e una promessa d’amore
Durante la puntata del 27 luglio, su Canale 5, una coppia ha deciso di sposarsi dopo 16 anni di relazione, mentre un’altra si è ufficialmente separata. Un ritorno inaspettato ha cambiato le carte in tavola, e una rottura definitiva si è consumata tra accuse e tensioni. La serata ha mostrato tre finali diversi, tra promesse d’amore, rotture e sorprese.
Una serata ricca di emozioni su Canale 5: dopo 16 anni d’amore arriva il sì che tutti aspettavano, mentre un’altra coppia decide di separarsi. La puntata di Temptation Island del 27 luglio ha regalato due epiloghi completamente opposti. Da una parte la commozione per la proposta di matrimonio di Diamante Crispino a Bernadette Cinquegrana, dall’altra la rottura definitiva tra Soraya Sabetta e Cristian Mascolino, che hanno lasciato il programma da separati dopo un confronto acceso. Tra lacrime, dichiarazioni d’amore e accuse reciproche, il reality condotto da Filippo Bisciglia ha scritto un’altra pagina destinata a far discutere i telespettatori. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
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