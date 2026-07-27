Temptation Island tre finali che ribaltano tutto | un ritorno inaspettato una rottura al veleno e una promessa d’amore

Notizia in breve

Durante la puntata del 27 luglio, su Canale 5, una coppia ha deciso di sposarsi dopo 16 anni di relazione, mentre un’altra si è ufficialmente separata. Un ritorno inaspettato ha cambiato le carte in tavola, e una rottura definitiva si è consumata tra accuse e tensioni. La serata ha mostrato tre finali diversi, tra promesse d’amore, rotture e sorprese.