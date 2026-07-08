Durante la terza puntata di Temptation Island 2026, prevista per questa sera su Canale 5, sono stati trasmessi due falò di confronto anticipati. Questi incontri, non programmati, hanno coinvolto una coppia, generando scompiglio tra i partecipanti. La puntata si concentra sugli incontri tra i fidanzati e i single del villaggio, con i falò che sono stati anticipati rispetto al normale svolgimento dello show.

© US Fascino Due falò di confronto anticipati attendono i telespettatori di Temptation Island 2026, in onda stasera, in prima serata su Canale 5, con la terza puntata. Nel viaggio dei sentimenti delle sette coppie protagoniste del reality narrato da Filippo Bisciglia accadrà infatti anche qualcosa di mai successo fino ad ora: una tentatrice parteciperà al chiarimento definitivo tra due protagonisti. Di seguito, le anticipazioni. Davide Maggio. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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© Davidemaggio.it - Temptation Island 2026, un inaspettato falò anticipato a tre agita una coppia

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Temptation Island 2026 - Francesca e Danilo

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