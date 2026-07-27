Temptation Island | Sabrina al concerto di Emma a Catania | dalla folla si alza un coro per Giovanni

Durante un concerto di Emma a Catania, Sabrina, protagonista di Temptation Island, è stata riconosciuta tra il pubblico. Prima dell’inizio dello spettacolo, alcuni presenti hanno urlato il nome del suo ex fidanzato, ormai molto popolare nell’edizione 2026. La folla ha anche intonato un coro dedicato a lui, attirando l’attenzione dei presenti e dei media locali. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata sui motivi di questa manifestazione.

La protagonista del reality è stata riconosciuta tra il pubblico del live di Emma. Prima dell’inizio dello spettacolo diversi presenti avrebbero gridato il nome del fidanzato, o ex fidanzato, ormai diventato uno dei personaggi più amati dell’edizione 2026. Dal villaggio di Temptation Island a Piazza Duomo. Sabrina, una delle protagoniste più chiacchierate del reality condotto da Filippo Bisciglia, è stata avvistata tra il pubblico delconcerto di Emma, andato in scena nel cuore diCatania davanti a migliaia di spettatori. La sua presenza non è passata inosservata. Non appena alcuni fan l’hanno riconosciuta, primaancora che il concerto iniziasse, dalla folla sarebbero partiti diversi cori con il nome di Giovanni, il fidanzato o ex fidanzato della concorrente, diventato nelle ultime settimane un autentico beniamino del pubblico. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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