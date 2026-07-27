Temptation Island Estate 2026 streaming e diretta tv | dove vedere la settima puntata
. Questa sera, lunedì 27 luglio 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la settima puntata di Temptation Island (Estate 2026), il docu-reality condotto da Filippo Bisciglia. Anche in quest’anno, coppie di diverse età, senza figli in comune e non sposate, metteranno alla prova il loro amore, vivendo per 21 giorni separati in un resort di lusso in compagnia di single tentatori. Al termine dei 21 giorni (ma anche durante il percorso), le coppie si riuniranno per decidere se lasciare insieme il programma o uscire separati. Dove vedere Temptation Island (Estate 2026) in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. 🔗 Leggi su Tpi.it
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Temptation Island (Estate 2026) streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntataLa seconda puntata di Temptation Island (Estate 2026) verrà trasmessa questa sera, 1 luglio, alle 21:30 su Canale 5.
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