Cosa accadrà a Tempesta d’Amore nelle puntate in onda nella fascia mattutina di Rete 4 dal 27 al 31 luglio? Al centro delle trame troviamo Sophia, pronta a tutto pur di salvarsi. Scopriamo insieme tutte le anticipazioni settimanali Sturm der Liebe. Trame settimanali Tempesta d’amore: Sophia tenta un’azione disperata. La dark lady non è disposta ad arrendersi, e pur di salvarsi arriva a tentare una trattativa con il sindacato criminale. la sua mossa è davvero rischiosa, e potrebbe portare a effetti imprevedibili. In seguito Sophia arriva a proporre a Christoph un affare illegale che finisce per metterlo in crisi. Tempesta d’amore news – trame al 31 luglio. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Tempesta d’amore, anticipazioni settimanali dal 27 al 31 luglio 2026: Sophia entra nel piano di protezione testimoni?

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