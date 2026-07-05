Tempesta d’amore anticipazioni settimanali dal 6 al 10 luglio 2026 | Larissa vicina a Yannik Sophia preoccupata

Cosa accadrà a Tempesta d’Amore nelle puntate in onda nella fascia mattutina di Rete 4 dal 6 al 10 luglio? Al centro delle trame troviamo l’avvicinamento tra Larissa e Yannik, che farà preoccupare Sophia. Scopriamo insieme tutte le anticipazioni settimanali Sturm der Liebe. Trame settimanali Tempesta d’amore: Larissa si avvicina a Yannik. La fine della relazione con Henry ha lasciato Larissa distrutta, e la giovane trova un po’ di conforto in Yannik. Nonostante il desiderio di rivelare al medico tutta la verità, la donna è costretta a mantenere il segreto. I due si avvicinano sempre più, mentre Henry – temendo che quel legame possa in qualche modo mandare all’aria i suoi piani contro Sophia – invita la sua ex alla prudenza. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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Tempesta D'Amore, Ipotetiche Puntate: La Misteriosa Morte Di Michael!

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Tempesta d’amore, anticipazioni al 10 luglio: Larissa e Yannik si avvicinanoLarissa e Yannik trascorrono più tempo insieme, avvicinandosi nelle ultime puntate della settimana.

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