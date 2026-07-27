Almaviva si è aggiudicata la gara per la telereabilitazione organizzata dall'Agenas. L’Healthcare Director ha spiegato che la trasformazione digitale in sanità riguarda soprattutto la gestione delle cronicità e l’integrazione tra ospedale e territorio. Si punta anche sull’uso dell’intelligenza artificiale e sulla gestione dei dati per innovare il sistema sanitario.

In sanità, la trasformazione digitale è uno dei campi dove l’evoluzione è maggiore. La gestione delle cronicità, unita all’integrazione tra ospedale e territorio, e – soprattutto – all’utilizzo dell’intelligenza artificiale e all’importanza della gestione del dato, portano il Servizio Sanitario Nazionale a ripensarsi e innovarsi continuamente. Ne abbiamo parlato con Andrea Leonardo, Healthcare Director di Almaviva. Il Servizio sanitario nazionale sta attraversando una fase di profonda innovazione e trasformazione. Quali sono oggi le priorità per accompagnare questo cambiamento? «La sanità italiana, post pandemia e Pnrr, si è dovuta necessariamente ripensare per affrontare sfide demografiche, sociali, epidemiologiche e organizzative. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Teleriabilitazione, Almaviva si aggiudica la gara Agenas: intervista all’Healthcare Director Andrea Leonardo

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