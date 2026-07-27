Un attaccante classe 2010 ha effettuato le visite mediche presso il J Medical prima di firmare il contratto con la Juventus. La società ha ottenuto il trasferimento in modo da superare l’Inter nella trattativa. È il primo giorno del giocatore con i bianconeri, dopo aver precedentemente vestito la maglia di un club svizzero. Le immagini delle visite sono state diffuse sui canali ufficiali della società.

di Fabio Zaccaria Tegra Bolongo Juventus, primo giorno in bianconero per l’ex giocatore del Losanna: visite mediche al J Medical e poi firma sul contratto. Il programma della giornata e l’identikit del calciatore svizzero congolese. (Andrea Bargione inviato al J Medical) – L’avevamo anticipato giorni fa, dal momento in cui la Juventus si è inserita nelle trattative per Tegra Bolongo non c’è stato nulla da fare per le concorrenti, Inter in primis che da tempo aveva puntato gli occhi sul ragazzo. Nella giornata di oggi, lunedì 27 luglio, l’attaccante classe 2010 ha assaggiato per la prima volta il mondo bianconero: prima l’arrivo a Torino, poi la tappa al J Medical per effettuare le visite mediche di rito, atto necessario che anticipa la firma sul contratto che lo legherà con la Vecchia Signora. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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© Juventusnews24.com - Tegra Bolongo Juventus, visite al J Medical per l’attaccante classe 2010: i bianconeri han soffiato il colpo all’Inter – VIDEO

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