Bologna, 27 luglio 2026 – Viabilità, organizzazione del servizio, sicurezza, lotta all’abusivismo. I rappresentanti sindacali dei tassisti di Bologna hanno lanciato questa mattina dalla sede di Ascom un Sos rivolto all’Amministrazione comunale in vista della fine dell’estate e soprattutto del termine dei lavori che stanno cambiando volto alla città. “Parliamo di futuro, perché a Bologna è una grande incognita”. L’Sos si è trasformato poi in ultimatum: “Se a settembre non avremo risposte, avvieremo metodi diversi”. Massimo Sarti presidente Ascom Taxi, Mirko Bergonzoni segretario nazionale Fiadel Trasporti, Salvatore Vrenna responsabile Fita... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Taxi a Bologna, arriva l’ultimatum dei sindacati: “Soluzioni immediate su sicurezza e viabilità”

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Pedalando a Bologna: Da Porta San Felice alle Due Torri seguendo i binari del tram(video accelerato)

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