Tav Meloni | Stato non indietreggia non è dissenso ma violenza

La presidente del Consiglio e il Ministro dell’Interno si sono recati a Chiomonte, in Piemonte, per visitare il cantiere della linea ferroviaria Torino-Lione. Hanno incontrato il personale delle Forze dell’Ordine, impegnato nelle attività di vigilanza e sicurezza. Meloni ha dichiarato che lo Stato non indietreggia e che quanto avviene non è dissenso, ma violenza.

Chiomonte (To), 27 lug. (askanews) - La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, accompagnata dal Ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, è andata a Chiomonte, per incontrare il personale delle Forze dell'Ordine impegnato nelle attività di vigilanza e sicurezza del cantiere della linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione. "Centoventi operatori delle forze dell'ordine sono rimasti feriti negli scontri di sabato scorso contro la Tav: uno scenario che si vede qui dietro, non è la scena di una guerra ma di una presunta contestazione. Questo non è dissenso ma violenza organizzata premeditata e come tale deve essere trattata. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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No Tav, Meloni: Stato non indietreggia, violenti vanno assicurati alla giustizia

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