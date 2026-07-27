Taranto il circo diventa strumento educativo | il progetto BES-T Community prosegue anche durante l’estate

A Taranto, il progetto “BES-T Community in Best Practice” prosegue anche durante l’estate, coinvolgendo bambini e ragazzi con attività formative e laboratoriali. Le iniziative continuano anche dopo la chiusura delle scuole, con l’obiettivo di contrastare la povertà educativa minorile. Tra le attività previste, il circo viene utilizzato come strumento educativo, offrendo percorsi che combinano apprendimento e intrattenimento.

Tarantini Time Quotidiano Le attività non si fermano con la chiusura delle scuole. A Taranto prosegue anche durante il periodo estivo “BES-T Community in Best Practice”, il progetto dedicato al contrasto della povertà educativa minorile che continua a coinvolgere bambini e ragazzi con percorsi formativi e laboratoriali. Tra le iniziative previste c’è quella promossa dall’Asd e Aps “Circo Laboratorio Nomade”, che cura un percorso dedicato all’inserimento delle arti circensi nei progetti educativi realizzati insieme agli altri partner dell’iniziativa. Dopo le esperienze portate avanti nel corso dell’ultimo anno scolastico negli istituti “Galilei”, “Vico”, “Archimede” e “Giusti” di Taranto, le attività si sono trasferite negli spazi della cooperativa Logos, capofila del progetto. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

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