Taiwan la guerra da 2 mila miliardi che paralizzerebbe il mondo | chip IA e l’incognita Trump

Da panorama.it 27 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Taiwan si intensificano le operazioni di rafforzamento militare, con installazione di batterie di missili e ampliamento delle basi sotterranee. Nel frattempo, a Washington e Taipei si calcolano i costi di un conflitto, stimato in 2.000 miliardi di dollari. La possibilità di uno scontro armato tra le due parti rimane una minaccia concreta, mentre le tensioni continuano a salire.

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Mentre a Taiwan proseguono le operazioni di rafforzamento delle difese territoriali, dall’installazione di batterie di missili fino all’ampliamento delle basi scavate nelle montagne dell’isola, a Washington e Taipei si cominciano a fare i conti sui costi di una guerra ormai promessa ma certamente da evitare. Secondo gli economisti e i politici dei due Paesi un conflitto tra Cina e Taiwan costerebbe due trilioni di dollari ma, soprattutto, avrebbe ripercussioni in tutto il mondo per la paralisi che imporrebbe all’industria globale dei semiconduttori. A esprimere un giudizio tanto netto è stata Tsai Ing-wen, ex presidente di Taiwan dal 2016 al... 🔗 Leggi su Panorama.it

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