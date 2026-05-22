Trump e Taiwan | il piano per le armi da 14 miliardi e i dubbi di Xi

Il governo ha annunciato un piano da 14 miliardi di dollari per fornire armi all’isola di Taiwan, alimentando discussioni sulla sua influenza sulla produzione globale di microchip. La mossa di Washington viene interpretata come un tentativo di usare le forniture di armi come leva nelle negoziazioni con Pechino. La decisione ha suscitato reazioni da parte delle autorità cinesi, che hanno espresso dubbi sulla stabilità regionale e sulla gestione delle relazioni con l’isola.

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