Il capogruppo di un partito locale chiede maggiore trasparenza e coinvolgimento dei cittadini riguardo al taglio di un grande cedro in città. La richiesta arriva in una nota ufficiale, in cui si evidenzia la necessità di chiarimenti sul procedimento adottato e sulla comunicazione agli abitanti. La vicenda ha suscitato attenzione tra la popolazione, che si è mostrata interessata a conoscere le ragioni dell’abbattimento e le eventuali alternative considerate.

Arezzo, 27 luglio 2026 – . Nota del capogruppo Francesco Romizi (AVS – Arezzo2020). “Il caso del grande cedro abbattuto in città e le tante proteste dimostrano, ancora una volta, quanto il verde urbano sia percepito come un bene comune e quanto sia importante che le decisioni che lo riguardano siano accompagnate da informazione, trasparenza e partecipazione. Proprio per questo, già lo scorso anno, abbiamo promosso una proposta di delibera di iniziativa popolare per la sua tutela e valorizzazione sottoscritta da centinaia di cittadini, nella quale avevamo evidenziato come ad Arezzo si ripetano troppo spesso episodi di abbattimento di alberi senza adeguata pubblicità, con il risultato di alimentare proteste e la nascita di comitati spontanei. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Taglio del cedro. Serve trasparenza e coinvolgimento dei cittadini, come chiediamo da tempo”

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