Le accise diminuiranno a partire dalla mezzanotte del 28 luglio. Se la crisi energetica dovesse continuare, sono previsti interventi per ridurre le bollette. La misura è stata annunciata da un rappresentante del governo. Un’opposizione aveva già evidenziato che le accise mobili erano state richieste in passato, riconoscendo la coerenza di questa posizione.

(Agenzia Vista) Roma, 27 luglio 2026 "Allora, la misura delle accise entra in vigore da mezzanotte del 28. Devo dire che l'osservazione di Bersani è intellettualmente onesta, visto che tutte le opposizioni invocavano le accise mobili. Il governo ha utilizzato le accise mobili e in più ha messo risorse di bilancio. Senza quelle non avremmo potuto fare questo intervento che, ricordo, è un unicum in Europa. In nessun altro Paese europeo si è presa una misura di questo tipo." Così il Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti nella conferenza stampa a Palazzo Chigi al termine del Consiglio dei Ministri. Courtesy: Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Taglio accise, Giorgetti: In vigore dal 28 luglio, pronti interventi su bollette se crisi continua

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