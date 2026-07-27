Suzuki Across aperti gli ordini del Suv ibrido plug-in Prezzo e dettagli

Da gazzetta.it 27 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sono stati aperti gli ordini per la nuova Suzuki Across, un SUV ibrido plug-in. La vettura combina un motore a benzina con un sistema di trazione elettrica, offrendo modalità di guida ibrida e completamente elettrica. Il prezzo di listino non è stato ancora comunicato. La Suzuki Across si inserisce nel segmento dei SUV di dimensioni compatte, con un’attenzione particolare alla tecnologia ibrida plug-in. La produzione e la distribuzione sono in corso, ma non sono stati divulgati dettagli su disponibilità o data di consegna.

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Suzuki amplia la propria offerta di Suv elettrificati con il lancio in Italia della nuova Suzuki Across ibrida plug-in, i cui ordini sono stati ufficialmente aperti: la nuova ammiraglia, presentata ufficialmente lo scorso febbraio, evolve il modello attraverso importanti aggiornamenti che riguardano il design, completamente ridisegnato, la meccanica e la dotazione tecnologica, che è stata arricchita. Nel nostro Paese Suzuki Across è proposta nell'unico allestimento Top 4wd At ad un prezzo di listino che parte da 55.900 euro. La nuova versione del Suv ibrido e ricaricabile con la spina mantiene la versatilità è il comfort tipici del segmento. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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