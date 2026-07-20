Genesis GV60 aperti gli ordini Prezzi e allestimenti del Suv elettrico
Sono stati aperti gli ordini per la Genesis GV60, il SUV compatto elettrico del marchio di lusso di Hyundai. La vettura segna il debutto ufficiale in Italia e in Europa, ampliando la presenza del marchio nella regione. Sono disponibili diverse configurazioni, con prezzi e allestimenti ancora da comunicare. La GV60 si inserisce nel segmento dei SUV elettrici di fascia alta, con un focus sulla tecnologia e il design.
Nell'anno del debutto in alcuni mercato europei Genesis completa la propria presenza in Italia e in Europa con la GV60, Suv compatto full electric realizzato dal marchio di lusso proprietà di Hyundai e i cui ordini sono stati ufficialmente aperti. Si tratta del terzo modello, dopo il Suv GV70 e l'ammiraglia GV80, a sbarcare nella Penisola, con l'obiettivo di avere un'offerta green ampia e diversificata, dopo i risultati di vendita ottenuti sui mercati del continente americano, asiatico e del Medio Oriente: il nuovo modello è stato realizzato con l'obiettivo di inserirsi e ritagliarsi il proprio spazio all'interno di un segmento che negli ultimi anni è diventato sempre più competitivo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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