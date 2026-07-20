Sono stati aperti gli ordini per la Genesis GV60, il SUV compatto elettrico del marchio di lusso di Hyundai. La vettura segna il debutto ufficiale in Italia e in Europa, ampliando la presenza del marchio nella regione. Sono disponibili diverse configurazioni, con prezzi e allestimenti ancora da comunicare. La GV60 si inserisce nel segmento dei SUV elettrici di fascia alta, con un focus sulla tecnologia e il design.

Nell'anno del debutto in alcuni mercato europei Genesis completa la propria presenza in Italia e in Europa con la GV60, Suv compatto full electric realizzato dal marchio di lusso proprietà di Hyundai e i cui ordini sono stati ufficialmente aperti. Si tratta del terzo modello, dopo il Suv GV70 e l'ammiraglia GV80, a sbarcare nella Penisola, con l'obiettivo di avere un'offerta green ampia e diversificata, dopo i risultati di vendita ottenuti sui mercati del continente americano, asiatico e del Medio Oriente: il nuovo modello è stato realizzato con l'obiettivo di inserirsi e ritagliarsi il proprio spazio all'interno di un segmento che negli ultimi anni è diventato sempre più competitivo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Genesis GV60, aperti gli ordini. Prezzi e allestimenti del Suv elettrico

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