Nuova musica per Jelecrois che porta sulle piattaforme digitali il nuovo singolo “Accedino” in feat. con EM. A firmare la produzione, negli spazi di Paradise Studios, è Sau27 che unisce il calore della musica afro all’impatto del rap melodico, dando vita a un’alchimia sonora potente e a un sound coinvolgente. «“Accendino” non è un semplice featuring. Nasce da un’intesa costruita con EM nel tempo. Prima ancora di essere una collaborazione, è il risultato di un’amicizia fatta di energia, fiducia e voglia di spingersi, a vicenda, oltre i propri limiti. È un incontro tra culture, tra due percorsi che trovano un linguaggio comune. Abbiamo trasformano la nostra sintonia in un brano che racconta esattamente ciò che siamo: due artisti che condividono la stessa energia e la stessa voglia di creare qualcosa. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Su tutte le piattaforme digitali “Accendino” il nuovo singolo di Jelecrois feat. EM Prod Sau27

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