Strani e misteriosi cerchi concentrici rilevati nell'atmosfera di Venere | si vedono solo nella luce polarizzata

Notizia in breve

I ricercatori hanno rilevato cerchi concentrici nell’atmosfera di Venere utilizzando l’Extreme Polarimeter (ExPo), uno strumento scientifico sperimentale. Questi cerchi sono visibili solo attraverso luce polarizzata. La scoperta è stata fatta grazie a osservazioni effettuate con questa tecnologia, che permette di analizzare la luce proveniente dall’atmosfera del pianeta. Non sono stati forniti dettagli su dimensioni o posizione specifica dei cerchi.