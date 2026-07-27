Strani e misteriosi cerchi concentrici rilevati nell'atmosfera di Venere | si vedono solo nella luce polarizzata
I ricercatori hanno rilevato cerchi concentrici nell’atmosfera di Venere utilizzando l’Extreme Polarimeter (ExPo), uno strumento scientifico sperimentale. Questi cerchi sono visibili solo attraverso luce polarizzata. La scoperta è stata fatta grazie a osservazioni effettuate con questa tecnologia, che permette di analizzare la luce proveniente dall’atmosfera del pianeta. Non sono stati forniti dettagli su dimensioni o posizione specifica dei cerchi.
Grazie a uno strumento scientifico sperimentale, l'Extreme Polarimeter (ExPo), i ricercatori hanno scoperto degli strani e misteriosi cerchi concentrici nell'atmosfera di Venere. Si osservano solo nel flusso polarizzato della luce. Non se ne conosce l'origine e si esclude possano essere errori digitali. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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