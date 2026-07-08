L'Inter ha avviato i primi contatti con il Bologna per il trasferimento del difensore centrale Lucumi. La società nerazzurra ha effettuato un sondaggio e valuta il giocatore come possibile rinforzo per la linea difensiva. La trattativa è ancora alle fasi iniziali e non sono stati comunicati dettagli sui tempi o sui termini dell’eventuale accordo. Non sono stati resi noti altri nomi coinvolti o sviluppi recenti.

di Alberto Petrosilli I nerazzurri hanno effettuato un sondaggio per il centrale del Bologna Lucumi: può essere il colpo a sorpresa per Chivu. L’Inter continua a monitorare il mercato alla ricerca di un nuovo rinforzo per il reparto arretrato. Secondo quanto riferito dal giornalista Gianluigi Longari, il club nerazzurro ha raccolto informazioni e effettuato un primo sondaggio per Jhon Lucumí, difensore del Bologna. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Il centrale colombiano rientra tra i profili presi in considerazione dalla dirigenza interista per rafforzare la difesa in vista della nuova stagione. Al momento non si parla ancora di una trattativa avanzata, ma il suo nome figura nella lista dei giocatori valutati dal club. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Inter, anche Lucumi tra i nomi per rinforzare la difesa: primi contatti col Bologna

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