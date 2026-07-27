Steven Matteo argento tricolore Fine settimana speciale per la Pgf
Nel fine settimana del campionato italiano assoluto, un atleta ha conquistato una medaglia d’argento nel concorso di volteggio. La gara si è svolta con la partecipazione di diversi concorrenti, e il risultato ha portato il secondo posto all’atleta in questione. La medaglia è stata assegnata al termine delle prove, con una valutazione complessiva che ha determinato la posizione finale. La competizione si è conclusa con questa premiazione, mentre le altre categorie hanno visto i loro vincitori.
Il fine settimana del campionato italiano assoluto porta in dote a Steven Matteo un preziosissimo argento al volteggio, una piazza d’onore sul podio tricolore molto importante per il ginnata della Palestra Ginnastica Ferrara, conquistato con due salti di livello mondiale, portati in gara per la prima volta ed eseguiti in questo campionato solo da lui, dimostrando ambizione e determinazione nella voglia di crescere ancora. Una chiusura eccezionale quella del palestrino al Palazzetto di Meda, dopo una partenza, al sabato, con la prova valida per il titolo nel concorso generale e per qualificarsi agli attrezzi, di buon livello ma sporcata da alcuni passaggi falsi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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