Mentre si avvicina il Festival di Sanremo, Stefano De Martino è stato intervistato a Capri. Ha commentato il suo anno, definendolo “così bello e tanto brutto”. L’intervista si è svolta durante la quattordicesima edizione di un evento, senza ulteriori dettagli su altri impegni o dichiarazioni. De Martino si trova in vacanza prima di dedicarsi alle prove e ai preparativi per la manifestazione musicale.

(askanews) – Mentre già fervono i preparativi per il prossimo Festival di Sanremo, Stefano De Martino è stato protagonista della quattordicesima edizione del Premio Capri Danza International, nel chiostro grande della Certosa di San Giacomo, dove ha ricevuto il riconoscimento speciale “ Grandi Eventi Enrico De Martino ” dedicato alla memoria del padre recentemente scomparso. «È il premio più bello che potessi ricevere e che potrò ricevere nella mia vita. Potete immaginare, questo è stato un anno molto bello per certi versi e forse il più brutto per altri versi. Utilizzerò poche parole proprio come era nello stile di mio padre. Mio padre non era un uomo di tante parole, era di poche parole. 🔗 Leggi su Amica.it

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© Amica.it - Stefano De Martino a Capri (aspettando Sanremo): «Il mio anno così bello e tanto brutto…»

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Stefano De Martino nuovo direttore artistico Sanremo 2027

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