Un 21enne della Florida è stato arrestato dall’FBI con l’accusa di aver rubato oltre 220.000 dollari in criptovalute. L’individuo avrebbe diffuso giochi infetti tramite la piattaforma Steam, che contenevano malware. Le autorità hanno sequestrato dispositivi collegati alle attività illecite. L’indagine ha portato all’arresto, avvenuto nelle ultime ore, e all’accertamento di un traffico illecito di criptovalute attraverso giochi infetti.

Un ragazzo di 21 anni residente in Florida è stato arrestato dall’ FBI con l’accusa di aver partecipato alla diffusione di videogiochi contenenti malware tramite Steam. Secondo gli investigatori, il sistema avrebbe permesso di compromettere migliaia di computer e sottrarre oltre 220.000 dollari in criptovalute. L’indagato è Zyaire Wilkins, arrestato il 14 luglio 2026. Le autorità statunitensi sostengono che il giovane abbia agito insieme ad altri complici, utilizzando giochi apparentemente normali per installare programmi dannosi nei dispositivi delle vittime. Le accuse dovranno essere dimostrate in tribunale e l’imputato è considerato innocente fino a un’eventuale condanna. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

© Gamerbrain.net - Steam: Arrestato un 21enne per aver rubato oltre 220.000 dollari in criptovalute con giochi infetti

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