Oggi in tv si svolgono vari eventi sportivi, con un palinsesto più ricco del solito. Dopo la conclusione del Tour de France, sono programmati incontri e competizioni di diverse discipline, visibili anche in streaming. Gli orari variano nel corso della giornata, offrendo agli appassionati molte opportunità di seguire le gare dal vivo. La programmazione include partite, prove e dirette di eventi nazionali e internazionali, senza interruzioni di programmazione significative.

Finisce il Tour de France, non finisce lo sport. Anzi: dopo una domenica non si sa quanto bestiale, ma sicuramente non banale, siamo pronti per vivere un lunedì certamente interessante, perché è più ricco della media dei lunedì che si possono trovare. Prima di tutto va rimarcata, chiaramente, la preponderanza dei Mondiali di scherma, che oggi prevedono soprattutto l’ingresso in scena delle fiorettiste con tanti fari puntati, nella fattispecie, su Martina Favaretto che partirà da prima testa di serie del tabellone che può portare verso le medaglie. Tanto ovviamente il tennis di scena, con il derby Arnaldi-Musetti ad accendere subito Washington, se non altro anche perché è il ritorno in campo di Lorenzo dopo Roma. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sport in tv oggi (lunedì 27 luglio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Opportunità, ipocrisia e schiavitù legalizzata - e poi ci vediamo a settembre

Notizie e thread social correlati

Sport in tv oggi (lunedì 6 luglio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streamingOggi in televisione sono trasmessi diversi eventi sportivi, con orari e programmi disponibili online.

Sport in tv oggi (lunedì 13 luglio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streamingIl lunedì 13 luglio offre un palinsesto sportivo ricco di eventi trasmessi in tv e in streaming.

Temi più discussi: Sport in tv oggi (sabato 18 luglio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming; Sport in tv oggi (giovedì 23 luglio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming; Dove vedere Darderi, Galatasaray-Monza e lo sport in tv di venerdì 24 luglio; Sport in tv oggi (venerdì 24 luglio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming.

Tutto lo sport da seguire in tv oggi, sabato 25 luglio x.com

Sport in tv oggi (domenica 26 luglio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streamingOggi, domenica 26 luglio, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: il tennis con i tornei ATP e WTA, il ciclismo con il Tour de France, la F1 ... oasport.it

Dove vedere le amichevoli di Inter, Roma e Napoli, sport in tv del 26 luglioDove vedere le amichevoli di Roma, Inter e Napoli, la Formula 1 in chiaro, l'ultima del Tour de France tutto lo sport in tv di oggi 26 luglio ... gazzetta.it