Il lunedì 13 luglio offre un palinsesto sportivo ricco di eventi trasmessi in tv e in streaming. Dopo un fine settimana intenso con Wimbledon, Tour de France e Motomondiale, si prosegue con diverse competizioni. Gli orari e i programmi completi sono disponibili per seguire gli eventi in diretta. Sono previste trasmissioni su varie piattaforme, con possibilità di accesso anche tramite streaming online.

Anche dopo le emozioni di un weekend praticamente da follia pura tra Wimbledon, Tour de France, Motomondiale e non solo si riparte: c’è il secondo lunedì di sport da seguire, e con grande attenzione su un po’ tutta la linea. Andiamo a scoprirne i protagonisti. Proprio dal tennis si riparte: sono cinque i tornei di scena in questa settimana. La mattina è appannaggio di Gstaad, Bastad e Iasi, tornei in zone non proprio ad altissime temperature (almeno solitamente). Nella seconda metà del pomeriggio e nella sera, invece, si riapre tutto a Umago (con il torneo croato che ha un po’ cambiato il centrale) e Atene (il WTA che ritorna dopo più di tre decenni). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sport in tv oggi (lunedì 13 luglio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

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