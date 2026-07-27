Tra il 26 e il 27 luglio 2026 si sono svolti eventi a Forte dei Marmi, coinvolgendo il Tennis Club Europa e la boutique Roy Roger’s. La manifestazione ha visto attività sportive, presentazioni di moda e momenti di glamour, con partecipanti e visitatori che hanno presenziato nelle due location centrali della località. L'evento ha combinato aspetti sportivi e fashion in un contesto urbano di rilievo.

Forte dei Marmi, 27 luglio 2026 – Sport, fashion e glamour, condensati in una due giorni fortemarmina di luglio. Quella che si è svolta tra il Tennis club Europa e la boutique Roy Roger’s nel cuore di Forte dei Marmi. Mentre in via Colombo andava in scena l'undicesima edizione del torneo di tennis Roy Roger's Trofeo 'Fulvio Biondi Friends', dedicato alla memoria del padre di Niccolò e Guido Biondi, i due figli che oggi guidano la storica azienda toscana, la boutique di via Montauti Giovanni ha ospitato il party per celebrare l'estate e il nuovo numero di Icon, il magazine di tendenza, bellezza e lifestyle per l'uomo. Ad affrontarsi nel doppio maschile e femminile sui campi in terra rossa del Club Europa, sono stati giocatori e giocatrici di tutte le categorie e fasce d'età. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sport, fashion e glamour tra il Tennis club Europa e la boutique Roy Roger’s

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