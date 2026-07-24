A Manacor, Roger Federer ha visitato il Rafa Nadal Museum, un’esposizione dedicata alla carriera di Rafa Nadal e alla storia del tennis. La visita si è svolta tra vetrine e luci soffuse, con Federer che si è fermato davanti a diversi cimeli sportivi. L’evento ha rappresentato un’occasione per osservare da vicino alcuni oggetti legati ai due campioni e alla loro carriera nel tennis. La visita si è svolta in un ambiente che mette in mostra ricordi e trofei di Nadal.

A Manacor, tra vetrine e luci soffuse, Roger Federer si ferma davanti a una storia che conosciamo tutti: la sua, quella di Rafa, e quella del tennis che li ha fatti nemici in campo e compagni di strada fuori. Il passo è lento, lo sguardo è curioso. Non serve altro per capire che certi luoghi parlano anche in silenzio. Prima le foto a Maiorca, una buca di golf in compagnia, i sorrisi larghi. Poi, la tappa alla Rafa Nadal Academy, casa e officina del talento di Manacor. Qui, dentro il Rafa Nadal Museum, il filo si tende ancora: non solo trofei e racchette, ma un racconto costruito con ordine, dato dopo dato, oggetto dopo oggetto. Nelle scorse ore è circolata una clip della visita: al momento non ci sono dettagli ufficiali sul programma, ma l’immagine basta a spostare l’attenzione dal pettegolezzo al simbolo. 🔗 Leggi su Tvplay.it

© Tvplay.it - Roger Federer esplora il Rafa Nadal Museum: un viaggio tra i cimeli del tennis

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UNSEEN GEM! Roger Federer vs Rafael Nadal - Seoul 2006 (Highlights) HQ

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