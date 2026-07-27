Un uomo travestito da Spiderman è diventato protagonista di un gesto di solidarietà che ha conquistato il web. È accaduto in Arkansas, negli Stati Uniti, dove un anziano in carrozzina stava facendo fatica ad attraversare la strada prima che il semaforo cambiasse. La scena, ripresa dalle telecamere di sicurezza di un incrocio, mostra l’intervento improvviso del “supereroe”, che scende dall’auto e accompagna rapidamente l’uomo al sicuro. Il filmato, pubblicato dal Guardian, è diventato in poco tempo virale sui social. L’episodio si è verificato mentre l’anziano era ancora sulle strisce pedonali e il tempo a disposizione per attraversare stava per scadere. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Spiderman ferma il traffico e aiuta un anziano in carrozzina ad attraversare la strada: il video diventa virale

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