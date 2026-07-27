Spiava la ex fidanzata con un drone | un uomo è stato arrestato per stalking in Trentino Alto Adige

Un uomo è stato arrestato ad Appiano, in Trentino Alto Adige, per aver spiato la ex fidanzata usando un drone. La polizia ha fermato l’uomo, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di atti persecutori. Durante le indagini, è stato accertato che l’uomo aveva sorvolato ripetutamente l’abitazione dell’ex partner con il dispositivo aereo. L’arresto è stato eseguito nella giornata di ieri.

Spiava la ex fidanzata con un drone. Ad Appiano, in Trentino Alto Adige, un uomo è stato arrestato per atti persecutori. Era già noto alle forze dell’ordine. Da diverso tempo si appostava nelle campagne vicine alla casa della ex fidanzata e utilizzava un drone di ultima generazione per sorvolare l’abitazione, osservarla e monitorarne i movimenti. In passato aveva ricevuto un ammonimento dal questore per pedinamenti e condotte persecutorie nei confronti della stessa donna. La vittima aveva chiesto più volte l’intervento delle autorità e proprio il giorno dell’arresto, il 16 luglio, aveva formalizzato una querela. Questa ha permesso alle forze dell’ordine di bloccare l’uomo con il drone in flagranza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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News - Spiava la ex con un drone per 2 anni. Scatta il divieto di avvicinamento 7/3/2026

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