Un uomo è stato arrestato in Alto Adige con l'accusa di aver spiato l'ex compagna utilizzando un drone. I carabinieri di Bolzano e la polizia locale di Appiano hanno fermato il sospetto nei giorni scorsi. L'indagine ha evidenziato che l'uomo aveva sorvegliato la donna dall'aria, dopo la fine della loro relazione. Non sono stati forniti dettagli su eventuali altri comportamenti o azioni.

Spiava la ex compagna dopo la fine della loro relazione e lo faceva dal cielo, utilizzando un drone. In Alto Adige, i carabinieri di Bolzano e la polizia locale di Appiano hanno arrestato nei giorni scorsi un presunto stalker. L'accusa è atti persecutori: l'uomo è agli arresti domiciliari., Questo è un caso di stalking dai contorni hi-tech: secondo le ricostruzioni, l'uomo utilizzava uno strumento tecnologico, appunto un drone di ultima generazione, per sorvolare l'abitazione della ex, osservarla dall'alto e monitorarne i movimenti. L'uomo si appostava nelle campagne vicine alla casa della donna e utilizzava questo mezzo per controllarla, alimentando uno stato di ansia e paura che, secondo gli investigatori, durava da tempo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Alto Adige, spia la ex con un drone: arrestato lo "stalker hi-tech"

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