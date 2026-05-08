Cerbiatto abbandonato davanti ad un ristorante | salvato dalla polizia locale

Gli agenti della polizia locale di Montemurlo sono intervenuti in via Bagnolo di Sopra, presso il dehors di un ristorante, a seguito di una segnalazione riguardante un cerbiatto abbandonato. Sul posto hanno individuato il cucciolo e lo hanno messo in sicurezza. Non ci sono altre persone coinvolte né sono stati segnalati altri animali presenti in zona.

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Gli agenti della polizia locale di Montemurlo sono intervenuti in via Bagnolo di Sopra presso il dehors del ristorante "New Origins PSG", dove era stata segnalata la presenza di un cucciolo di cerbiatto abbandonato. Il comando di polizia locale si è messo in contatto con il servizio di recupero.🔗 Leggi su Firenzetoday.it ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Automobilista in shock anafilattico salvato dalla Polizia localeStava percorrendo al volante della sua auto la Strada Statale 62 della Cisa, diretto verso Parma, quando all’altezza della frazione di Pontescodogna,... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Cerbiatto abbandonato davanti ad un ristorante: salvato dalla polizia locale; Bagnolo, cerbiatto si rifugia in un locale. Bagnolo, cerbiatto si rifugia in un localeIl piccolo Bambi abbandonato dalla madre ferita, che non è tornata a riprenderlo, è entrato nel dehors di un ristorante. lanazione.it Montemurlo, piccolo di cerbiatto lasciato dalla mamma: rimane tutta la notte solo davanti a un localePRATO. Insolito e tenero ritrovamento nella serata di ieri, 7 maggio, per la polizia locale di Montemurlo. Gli agenti sono intervenuti in via Bagnolo di Sopra, al dehors del ristorante New Origins PSG ... msn.com