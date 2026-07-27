Durante un festival all’aperto, sono stati esplosi colpi d’arma da fuoco tra la folla, causando una tragedia. L’evento, che prevedeva un’atmosfera di festa con cibo da strada e musica, si è interrotto bruscamente con il suono dei colpi. Non sono stati forniti dettagli sul numero di feriti o vittime, né sulla dinamica dell’accaduto. La scena si è conclusa con l’intervento delle forze dell’ordine, chiamate a gestire l’emergenza.

L’atmosfera di una festa all’aperto, il profumo del cibo da strada che si diffonde nell’aria estiva, le risate delle famiglie e il vocio allegro della folla sono stati spazzati via in un istante dal suono inconfondibile e terrificante dei colpi d’arma da fuoco. In un attimo di puro terrore, un momento dedicato al convivio e al divertimento si e trasformato in un caos imprevedibile, dove la ricerca disperata di un riparo e diventata l’unica priorita per centinaia di persone in fuga. Sul terreno sono rimaste le tracce improvvise di una tragedia inaspettata, capace di spezzare la quotidianita di una comunita e di trasformare una giornata di festa in un incubo a cielo aperto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Spari tra la folla”. Festival finisce in tragedia: è strage

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