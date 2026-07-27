Spagna Madrid | le immagini impressionanti da un tetto di un incendio

A Navas del Rey, nella Comunità di Madrid, un incendio ha coinvolto un edificio, come mostrano le telecamere sul tetto. La regione della capitale è tra le più colpite dai roghi in Spagna, che hanno costretto oltre 180mila persone a evacuare o rimanere isolate nelle proprie case. Le immagini riprendono le fiamme che divampano, senza indicazioni di interventi in corso o di vittime. La situazione rimane critica, con i vigili del fuoco impegnati nel contenimento dell’incendio.

Le telecamere installate sul tetto di un edificio riprendono le immagini di un incendio impressionante a Navas del Rey, nella Comunità di Madrid. La regione della capitale è una della aree più colpite dai roghi che in Spagna hanno costretto oltre 180mila cittadini a lasciare le proprie case o, al contrario, a non poter uscire dalle abitazioni. Le fiamme si sono propagate in aree boschive tra Avila e la Comunità di Madrid, nonché lungo il litorale mediterraneo nella zona di Castellón. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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