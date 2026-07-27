spagna impressionanti immagini da un incendio a ovest di madrid

Sotillo de la Adrada (Spagna), 27 lug. (askanews) - Nelle immagini diffuse dall'Unità di emergenza militare spagnola, i vigili del fuoco impegnati a combattere le fiamme a Sotillo de la Adrada, a Ovest di Madrid. La situazione degli incendi "non è ancora sotto controllo", anche se ci sono i "primi segni di miglioramento", ha annunciato il prefetto della regione, secondo cui nelle prossime ore sono previsti i primi ritorni a casa per alcuni degli sfollati. Le autorità devono comunicare "un orario" per "la riapertura del campeggio di El Escorial, che aveva provocato l'evacuazione di 4.500 persone", e per una casa di riposo a San Martìn de Valdeiglesias, comune a circa 50 chilometri da Madrid, ha detto Francisco Martìn Aguirre. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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