Spagna incendio da 3.400 ettari divora boschi a nord-est di Madrid
Un incendio boschivo si è sviluppato a circa 3.400 ettari di foresta a nord-est di Madrid. I vigili del fuoco sono impegnati nelle operazioni di spegnimento che continuano durante la notte. L’incendio ha interessato vaste aree di vegetazione, senza ancora essere domato completamente. Le autorità stanno monitorando la situazione e intervenendo con mezzi aerei e terrestri per contenere il fuoco. Non sono stati segnalati feriti o evacuazioni.
Madrid, 18 lug. (askanews) - I vigili del fuoco stanno lavorando incessantemente durante la notte per combattere un incendio boschivo che ha devastato circa 3.400 ettari nella provincia di Guadalajara, a nord-est di Madrid, costringendo all'evacuazione di diversi villaggi montani mentre i forti venti continuano a ostacolare le operazioni di contenimento. Ospite del vodcast Il Piacere della Lettura, Serena Bortone, autrice de Le dirimpettaie (Rizzoli), narra di tre donne che capiscono che la. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Devastante incendio nei boschi dell'Andalusia
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