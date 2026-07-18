Spagna incendio da 3.400 ettari divora boschi a nord-est di Madrid

Notizia in breve

Un incendio boschivo si è sviluppato a circa 3.400 ettari di foresta a nord-est di Madrid. I vigili del fuoco sono impegnati nelle operazioni di spegnimento che continuano durante la notte. L’incendio ha interessato vaste aree di vegetazione, senza ancora essere domato completamente. Le autorità stanno monitorando la situazione e intervenendo con mezzi aerei e terrestri per contenere il fuoco. Non sono stati segnalati feriti o evacuazioni.