Sosta e circolazione | le modifiche al traffico

Il 27 luglio 2026 sono entrate in vigore nuove modifiche alla viabilità tra viale Mecenate e via Andrea Della Robbia. La riqualificazione della zona ha comportato variazioni nelle aree di sosta e nelle regole di circolazione. Sono stati istituiti nuovi divieti di sosta e modificati i percorsi per il traffico veicolare. Le modifiche sono state comunicate attraverso segnali stradali e avvisi pubblici, senza variazioni temporanee o provvisorie.

Arezzo, 27 luglio 2026 – Sosta e circolazione: le modifiche. La riqualificazione della viabilità tra viale Mecenate e via Andrea Della Robbia. Da lunedì 27 luglio fino a venerdì 31 scattano il divieto di sosta con rimozione su ambo i lati e il senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso in via Pergolesi dal civico 18 per 30 metri dalle 8:30 alle 17:30. Prorogato a martedì 28 luglio con orario 8:30 – 16:30 il senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso in via Romana dall’intersezione con via Giuseppe Giusti a quella con viale Don Minzoni e in via Adigrat dall’intersezione con via Romana fino alla fine della strada. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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