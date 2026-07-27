Siete a Milano a luglio e agosto? Ecco gli eventi dell’estate a Villa Necchi Campiglio

A Milano, durante luglio e agosto, Villa Necchi Campiglio propone aperitivi al tramonto con musica dal vivo e visite guidate che includono anche una colazione. Le iniziative si svolgono nella storica villa nel centro della città, offrendo un'opportunità di svago e cultura durante l’estate. Le visite guidate permettono di scoprire la villa e i suoi giardini, mentre gli aperitivi al tramonto sono accompagnati da musica dal vivo.

Milano – Aperitivi al tramonto con musica dal vivo e visite guidate con colazione inclusa: è l'estate a Villa Necchi Campiglio, nel cuore di Milano. Per chi resta in città e per i turisti attesi a luglio e agosto, sono tante le opportunità per visitare la Villa di via Mozart, splendida residenza progettata nei primi anni Trenta dall'architetto Piero Portaluppi e donata al Fai Fondo per l’Ambiente Italiano da Gigina Necchi Campiglio e Nedda Necchi nel 2001. Tre prestigiose raccolte d'arte. Circondata da un ampio giardino con piscina, la dimora custodisce tre prestigiose raccolte d’arte: la collezione di quadri, arredi e suppellettili del... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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