La questione della sicurezza diventa un tema condiviso anche tra le forze di sinistra, che ora riconoscono la sua importanza. Il sindaco ha dichiarato che non si tratta di essere indulgenti, ma di evitare di sembrare tali. La discussione evidenzia come il tema non sia più esclusivo della destra e richieda un impegno comune. La consapevolezza sulla sicurezza sta crescendo anche tra i partiti di sinistra, anche se il cambiamento avviene con tempi e modalità ancora in fase di definizione.

Il tema della sicurezza non è di destra, non può essere lasciato soltanto alla destra. A sinistra sembrano averlo finalmente capito, ma è un risveglio lento, tardivo, sofferto. Il sindaco Beppe Sala condanna la guerriglia in Val di Susa come l’«atto criminale» di chi ha voglia «della violenza per la violenza». E mentre si duole perché alla sua parte politica viene data «un po’ la colpa di essere indulgente nei confronti di alcune manifestazioni violente», fa luce su uno dei tanti coni d’ombra che rendono non sempre limpida la posizione del Campo largo, o progressista che sia: «Io non credo che noi a sinistra siamo indulgenti. Ecco, dobbiamo stare attenti a non rischiare di mostrarlo». 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Sicurezza, la sinistra si interroga. Sala: «Noi indulgenti? No, ma attenti a non sembrarlo»

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