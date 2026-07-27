Siamo sicuri che faccia bene questa narrazione? Enrico Galiano mette in guardia dal mito della laurea sprint

Un insegnante mette in dubbio la narrazione della laurea in tempi rapidi, chiedendosi se sia benefica. Ricorda che tali titoli tornano periodicamente e sottolinea di essere felice per gli studenti, ma si interroga sulla diffusione di questa immagine. L'insegnante, docente in una scuola superiore, si rivolge a un pubblico più ampio, evidenziando la frequenza di questi messaggi senza esprimere giudizi personali.

“Di tanto in tanto tornano a spuntare fuori questi titoli. Certo, siamo tutti contenti per questa ragazza – se lei è contenta – ma la vera domanda è: siamo sicuri che faccia bene questa narrazione?”, scrive Galiano, che insegna in un istituto superiore del Friuli Venezia Giulia. Il caso di Deborah Fasseh è certamente eccezionale: 24 esami in sedici mesi, con sessioni da cinque, nove e dieci esami, una media del 27,4 e un ritmo quotidiano che la vedeva alzarsi alle cinque del mattino per studiare prima di recarsi a lavorare come educatrice, per poi proseguire la sera fino a mezzanotte dopo aver tenuto corsi di ginnastica ritmica e pilates. Un tour de force che l’ha portata a coronare il sogno di insegnare, come ha raccontato al Corriere della Sera: “Se si sogna di fare qualcosa, tutto diventa possibile”. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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