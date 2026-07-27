Siagascot ha presentato il piano strategico 2026-2030 al Foro Italico, con obiettivi di ricerca e sviluppo, formazione e sperimentazione. L'organizzazione intende rafforzare la propria candidatura a centro scientifico internazionale nel settore ortopedico.

Roma, 27 lug. (Adnkronos Salute) - Ricerca e sviluppo, formazione e sperimentazione. Sono gli obiettivi di Siagascot, esposti al Foro Italico, in occasione della presentazione del piano strategico 2026-2030, con cui rilancia la candidatura a centro scientifico internazionale nel campo ortopedico. Figlia della Siot- Società italiana di ortopedia e traumatologia, Siagascot nasce nel 2019 - informa una nota - e riunisce gli specialisti dedicati alla chirurgia artroscopica, alle patologie del ginocchio e dell'arto superiore, alla traumatologia dello sport e alle nuove tecnologie ortopediche. “Il piano strategico- spiega Rocco Papalia, presidente... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Siagascot, Il futuro dell'ortopedia nel piano strategico 2026-30"

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