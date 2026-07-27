Un uomo ha perso l’orientamento lungo il fiume mentre cercava i suoi cani. È stato soccorso nella notte dai vigili del fuoco, ritrovato in condizioni di disidratazione e in forte difficoltà motoria. La ricerca è durata diverse ore, coinvolgendo le squadre di emergenza. L’uomo è stato trasportato in ospedale per le cure del caso. Non sono stati segnalati altri coinvolgimenti o feriti.

Tavullia, 27 luglio 2026 – Ha perso l’orientamento lungo il fiume mentre cercava i suoi due cani e, disidratato e con difficoltà a muoversi, non è più riuscito a rientrare da solo. È stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco, arrivati nella tarda serata di ieri a Rio Salso di Tavullia per soccorrere un uomo rimasto in difficoltà lungo la sponda del corso d’acqua. L’allarme ha fatto scattare l’intervento della squadra della sede centrale di Pesaro, affiancata dal personale specializzato del nucleo Saf, Speleo Alpino Fluviale, chiamato a operare nei punti più difficili e negli scenari in cui servono tecniche particolari di recupero. Sul posto è intervenuto anche il personale sanitario, pronto a prestare assistenza all’uomo una volta raggiunto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Si perde lungo il fiume cercando i suoi cani. Soccorso nella notte e ritrovato dai vigili del fuoco: era disidratato e in forte difficoltà

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