Sgridano bimbo perché fa rumore scoppia una rissa tra due famiglie a Ischia | 8 denunciati e feriti
Una lite tra due famiglie napoletane a Ischia è degenerata in una rissa violenta dopo un rimprovero a un bambino. Sono stati coinvolti otto persone, alcune delle quali sono state ferite. Durante l’alterco, sono stati usati pugni, calci e sono stati lanciati sedie e tavoli. I carabinieri sono intervenuti sul posto e hanno denunciato tutti i partecipanti. Nessuna delle persone coinvolte ha riportato ferite gravi.
Rissa tra due famiglie napoletane a Ischia dopo un rimprovero non gradito ad un bimbo. Pugni, calci e lanci di sedie e tavoli. I carabinieri denunciano tutti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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