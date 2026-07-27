Sgridano bimbo perché fa rumore scoppia una rissa tra due famiglie a Ischia | 8 denunciati e feriti

Notizia in breve

Una lite tra due famiglie napoletane a Ischia è degenerata in una rissa violenta dopo un rimprovero a un bambino. Sono stati coinvolti otto persone, alcune delle quali sono state ferite. Durante l’alterco, sono stati usati pugni, calci e sono stati lanciati sedie e tavoli. I carabinieri sono intervenuti sul posto e hanno denunciato tutti i partecipanti. Nessuna delle persone coinvolte ha riportato ferite gravi.