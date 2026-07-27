La Federazione ha ufficializzato la composizione dei campionati di volley, confermando le squadre partecipanti alla Serie B maschile e alla Serie B2 femminile. La squadra dell’Invicta si prepara a affrontare l’Emilia, con una presenza significativa di atleti provenienti dalla Toscana. La stagione è ormai definita e tutte le formazioni conoscono i loro avversari. La Maremma sotto rete si appresta a competere nei rispettivi campionati, con le rose ufficializzate.

I giochi sono fatti per la stagione di volley: la Federazione ha ufficializzato la composizione dei campionati. Per la Maremma sotto rete si prospetta un’annata dai due volti: se l’ Invicta Sol Caffè in Serie B maschile dovrà guardare decisamente verso il nord Italia, il Team Giorgio Peri Pallavolo Grosseto in Serie B2 femminile affronterà una dimensione geograficamente più contenuta ma densa di insidie tecniche. L’Invicta Sol Caffè è stata inserita nel girone D, decisione che costringerà i ragazzi maremmani a varcare spesso l’Appennino. I grossetani dovranno vedersela contro ben sette formazioni emiliano-romagnole: Bcc Felsinea Bologna, Cavallino 4Torri Volley Ferrara, Edil Cam Cavezzo, Stadium Mirandola, N. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie B maschile e serie B2 femminile. L’Invicta verso l’Emilia ’Peri’ con molta Toscana

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Bellaria Cappuccini Volley Verde vs Invicta Volleyball | Terza Divisione Femminile - Girone PLAYOFF

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