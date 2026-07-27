Sequestrata azienda di gestione rifiuti | indagini su presunte truffe a imprenditori

Notizia in breve

La Guardia di Finanza di Benevento ha sequestrato un'azienda di gestione rifiuti nell'ambito di un'indagine su presunte truffe a imprenditori. Le autorità hanno effettuato un sequestro preventivo, senza specificare l’entità delle accuse o il numero di persone coinvolte. L’operazione fa parte di un’indagine in corso e non sono stati forniti dettagli su eventuali richieste di risarcimento o confische aggiuntive. La Procura non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali.