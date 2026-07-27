Sequestrata azienda di gestione rifiuti | indagini su presunte truffe a imprenditori

Da anteprima24.it 27 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La Guardia di Finanza di Benevento ha sequestrato un'azienda di gestione rifiuti nell'ambito di un'indagine su presunte truffe a imprenditori. Le autorità hanno effettuato un sequestro preventivo, senza specificare l’entità delle accuse o il numero di persone coinvolte. L’operazione fa parte di un’indagine in corso e non sono stati forniti dettagli su eventuali richieste di risarcimento o confische aggiuntive. La Procura non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Tempo di lettura: 2 minuti Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Benevento ha eseguito, nei giorni scorsi, un sequestro preventivo d’urgenza emesso da questa Procura della Repubblica, successivamente convalidato dal Giudice delle Indagini Preliminari di Benevento, di un’azienda avente sede operativa in Benevento e operante nel settore della gestione dei rifiuti nonché di un conto corrente nella disponibilità del titolare della ditta. Il provvedimento rappresenta, allo stato, l’epilogo di un’attività di indagine avviata a seguito di presentazione di numerose querele da parte di diversi imprenditori in ordine a condotte di truffa perpetrate nei loro confronti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

sequestrata azienda di gestione rifiuti indagini su presunte truffe a imprenditori
© Anteprima24.it - Sequestrata azienda di gestione rifiuti: indagini su presunte truffe a imprenditori
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Traffico illecito di rifiuti, nove indagati e due arresti in Campania

Video Traffico illecito di rifiuti, nove indagati e due arresti in Campania

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Benevento, sequestrata azienda del settore rifiuti: ipotesi di truffa ai danni di imprenditori

Scampia, sequestrata azienda di rifiuti: tre denunciatiI Carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico e della Compagnia Stella hanno sequestrato un'area di 1.

Temi più discussi: Gricignano, sequestrata azienda tessile per gestione illecita dei rifiuti; Sequestrata azienda tessile, denunciato il titolare per reati ambientali; Furgone rubato recuperato dopo un inseguimento: 500 chili di cavi in rame sequestrati; Ancora guai per Lulli e Di Nardo: sequestrate casa vacanza e appartamento in pieno centro.

sequestrata azienda di gestioneGricignano, sequestrata azienda tessile: maxi deposito abusivo di rifiuti, denunciato titolareGricignano (Caserta) – Un impianto apparentemente in regola nascondeva un'estesa area destinata allo stoccaggio abusivo di rifiuti tessili. È quanto hanno ... pupia.tv

Gricignano, sequestrata azienda tessile per gestione illecita dei rifiutiDenunciato il titolare, originario di Etcolano. Accumulava senza autorizzazione, su un’area di 700 metri quadrati ingenti quantitativi di rifiuti tessili ... napoli.repubblica.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web