Sequestrata azienda di gestione rifiuti | indagini su presunte truffe a imprenditori
La Guardia di Finanza di Benevento ha sequestrato un'azienda di gestione rifiuti nell'ambito di un'indagine su presunte truffe a imprenditori. Le autorità hanno effettuato un sequestro preventivo, senza specificare l’entità delle accuse o il numero di persone coinvolte. L’operazione fa parte di un’indagine in corso e non sono stati forniti dettagli su eventuali richieste di risarcimento o confische aggiuntive. La Procura non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali.
Tempo di lettura: 2 minuti Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Benevento ha eseguito, nei giorni scorsi, un sequestro preventivo d’urgenza emesso da questa Procura della Repubblica, successivamente convalidato dal Giudice delle Indagini Preliminari di Benevento, di un’azienda avente sede operativa in Benevento e operante nel settore della gestione dei rifiuti nonché di un conto corrente nella disponibilità del titolare della ditta. Il provvedimento rappresenta, allo stato, l’epilogo di un’attività di indagine avviata a seguito di presentazione di numerose querele da parte di diversi imprenditori in ordine a condotte di truffa perpetrate nei loro confronti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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