Un’azienda del settore rifiuti è stata sequestrata a Benevento. Secondo le indagini, il titolare avrebbe incassato anticipi per servizi di raccolta e smaltimento mai realizzati o eseguiti senza rispettare le norme ambientali. Le autorità hanno disposto il sequestro dell’impresa. Nessuna persona è stata ancora iscritta nel registro degli indagati. Le verifiche sono in corso per accertare eventuali responsabilità.

Il titolare avrebbe ricevuto anticipi per servizi di raccolta e smaltimento mai eseguiti o svolti senza rispettare la normativa ambientale. BENEVENTO – Un’azienda operante nel settore della gestione dei rifiuti e un conto corrente riconducibile al titolare sono stati sottoposti a sequestro preventivo nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento. Il provvedimento d’urgenza, successivamente convalidato dal Giudice per le indagini preliminari, è stato eseguito dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Benevento. Per tutelare la riservatezza delle persone coinvolte e considerata la fase preliminare del procedimento, non vengono rese note l’identità dell’indagato né la denominazione dell’impresa. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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© Puntomagazine.it - Benevento, sequestrata azienda del settore rifiuti: ipotesi di truffa ai danni di imprenditori

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TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI TRA PUGLIA E CAMPANIA: BLITZ DELLA DDA, 19 MISURE CAUTELARI

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