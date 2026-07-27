Nel mese più «fermo» dell’anno, agosto, c’è qualcuno che correrà più velocemente possibile. Sono i funzionari e gli impiegati dell’Ufficio scolastico regionale, che nel giro di un mese e mezzo dovranno comporre un tetris complicatissimo, ossia trovare tutti gli insegnanti per studenti di ogni fascia d’età che a settembre ricominceranno l’anno scolastico. Le maggiori difficoltà si incontreranno nelle scuole primarie e negli istituti tecnici e informatici per reperire i docenti delle materie stem, il tutto combinato con inverno demografico e razionalizzazione delle classi. E come in un quadro, per capire il particolare bisogna guardare prima all’insieme. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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© Corrieredelveneto.corriere.it - Scuola, in Veneto corsa per stabilizzare 4 mila precari. Ma la Regione avverte: «Emergenza alle primarie: mancano maestri»

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