Da un lato ci sono circa 4 mila operatori che spingono per essere assunti da Asp e ospedali, dall’altro i 15 mila ex contrattisti dei Comuni che, ottenuta la stabilizzazione con impieghi part time, invocano il passaggio al full time. Tutti trasversalmente appoggiati dalla maggior parte dei partiti. C’è aria di grandi spese all’Ars e le categorie più numerose hanno iniziato a far sentire il loro peso politico. La parola più pronunciata in queste ore è internalizzazione. E fa riferimento alla procedura che permetterebbe a circa 4 mila operatori di aziende private che svolgono appalti di servizi per Asp e ospedali di entrare nella galassia della Regione. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Assunzioni per 19 mila precari in Sicilia: i partiti pressano, la Regione frena

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