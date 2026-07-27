Un ragazzo di 17 anni è morto questa mattina alle 7 in uno scontro tra uno scooter e un autobus nel territorio fiorentino. L’incidente è avvenuto nelle prime ore del mattino, causando la morte immediata del giovane. La comunità locale è in stato di shock per il tragico evento. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine, che stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente. La vittima risiedeva nella provincia pratese.

BAGNO A RIPOLI – Una comunità sotto choc per un tragico incidente stradale avvenuto alle prime luci del mattino nel Fiorentino, che è costato la vita a un giovanissimo residente della provincia pratese. A perdere la vita è stato il diciassettenne Edoardo Varvarito, rimasto vittima di un violento scontro avvenuto poco prima delle 7 all’Antella, frazione del comune di Bagno a Ripoli, lungo via Ubaldino Peruzzi. Secondo una prima ricostruzione dell’episodio svolta dai carabinieri, intervenuti d’urgenza sul posto insieme ai sanitari del 118, l’impatto tra lo scooter a bordo del quale viaggiava il minorenne e un autobus di linea si è verificato nei pressi di una curva. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Scontro alle 7 del mattino: muore a 17 anni in scooter contro un autobus

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Scontro automobile-scooter a Focette (Lucca): muore 17enne

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