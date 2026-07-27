Dopo gli scontri ai cantieri della Tav in Val di Susa, il ministro dell’Interno ha dichiarato che attaccare chi indossa una divisa equivale ad attaccare lo Stato. Sono stati fermati quattro antagonisti stranieri coinvolti negli scontri. Piantedosi ha commentato l’accaduto in un’intervista, sottolineando la gravità degli atti di violenza contro le forze dell’ordine. Non sono stati forniti dettagli sui loro nazionalità o sui motivi specifici degli scontri.

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi parla dopo gli scontri ai cantieri della Tav in Val di Susa. “Attaccare chi indossa una divisa è attaccare lo Stato”, ha detto in un’intervista al Corriere della sera. “Ormai è chiaro a tutti che esiste un’internazionale della violenza e del disordine che utilizza ogni tema per mettere in pratica teppismo e violenza allo stato puro. È inutile girarci intorno. Ecco perché, al di là di ogni altra analisi, sarebbe quanto mai opportuno che tutte le forze che si dichiarano democratiche prendano le distanze senza tentennamenti o infingimenti”, ha dichiarato il ministro secondo cui lo “dimostrano i fatti” che l’obiettivo della violenza siano le forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Scontri No Tav, Piantedosi: “Attaccare chi indossa una divisa è attaccare lo Stato”. Fermati quattro antagonisti stranieri

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